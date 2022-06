Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini confermano il loro amore con le stesse foto

Anche Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini hanno trovato il loro modo per confermare la storia d’amore che li lega ormai già da un po’ di tempo. Sui rispettivi profili social, tra le storie di Instagram, spuntano le foto che parlano del loro amore. Non ci sono foto di coppia, non ci sono dichiarazioni esplicite ma ci sono foto molto simili, nello stesso luogo, nello stesso momento. Non possiamo che fare gli auguri a Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini perché questa volta non è il gossip a pubblicare gli scatti rubati ma sono i due innamorati che iniziano a sciogliersi e iniziano a lasciare ben più che un indizio. Non è la prima coppia vip che sceglie questo modo per zittire i pettegoli, per uscire un po’ allo scoperto ma senza dire molto.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini in Sardegna innamoratissimi

Li abbiamo visti nelle loro fughe d’amore all’estero ma questa volta sono in Sardegna, di nuovo sull’isola dove sono stati beccati la prima volta insieme. E’ Michelle che corre da lui che l’aspetta pensando alla fortuna che ha avuto. “E’ praticamente impossibile guardare un tramonto e non sognare” commenta l’ex gieffino sul suo profilo social pubblicando la foto che lo ricollega allo scatto postato dalla Hunziker.

Sono in barca, prima al largo e poi fermi al porto tra le altre barche, le foto sono molto simili ma è Michelle a pubblicarla per prima. Angiolini ha voglia di gridarlo al mondo, attende il tramonto e la romantica cena e posta la foto che conferma tutto: Michelle e Giovanni sono una coppia. Non ci sono altri dettagli ma non servono, almeno non per il momento. Il gossip adesso farà di tutto per cercare altro, anche se per il momento la conduttrice e showgirl si definisce ancora single perché ha due matrimoni alle spalle, tre figlie ma anche tutta la possibilità di essere felice.