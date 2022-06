Shakira ha scoperto i tradimenti di Piqué facendolo pedinare, emergono i dettagli

Il gossip sulla fine della storia d’amore tra Shakira e Piqué e i presunti tradimenti del calciatore sembrava potesse finire con il comunicato ufficiale ma non è così. C’è una vera soap da seguire perché dalla Spagna arrivano nuovi particolari. La love story tra il difensore del Barcellona e la popstar sembra sia finita davvero male e chi aveva intravisto tutto nel nuovo brano di Shakira forse non ha sbagliato. C’è una presunta nuova fiamma nella vita di Gerard Piqué e la madre di suoi figli avrebbe scoperto tutto grazie ad un pool di investigatori. Shakira ha fatto pedinare il suo compagno e visti i risultati non ha sbagliato. Ad annunciare la separazione è stata la cantante colombiana ma non sono terminati i dettagli, quelli stanno emergendo adesso.

Chi è la presunta amante di Piqué?

Dicono che la presunta nuova fiamma del calciatore sia una cameriera catalana di 20 anni, le sue iniziali C.C. Sembra che i due si siano conosciuti in una discoteca di Barcellona, dove lei lavora. Dicono che Piqué abbia perso così tanto la testa da dirle: “Sei tu la mia first lady”. Quindi, non una scappatella, per questo Shakira avrebbe assoldato una vera squadra di investigatori.

Dicono che tra le mani della popstar ci sia un vero dossier pieno di video, foto, regali, tutto il necessario per mettere fine a quella che sembrava una favola d’amore. Si racconta anche che a presentare la cameriera a Piqué sia stato un compagno di squadra.

Adesso tocca ai legali, l’ex coppia ha dei figli, Milan e Sasha di 9 e 7 anni; hanno fatto degli investimenti in comune anche se non sono sposati. Per lavoro e per i figli i due potrebbero essere costretti a fare scelte ben precise ma tutti si chiedono se in tutto questo la giovane cameriera c’è ancora.