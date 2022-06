Amber Heard ama ancora Depp: le parole che non ti aspetti

Sono ormai settimane e settimane che non si parla d’altro se non di Amber Heard e di Johnny Depp. Sappiamo bene come sia andata a finire tra i due e quello che i giudici hanno deciso in aula, dopo uno dei processi più mediatici degli ultimi decenni. La ex moglie di Depp ha perso mentre il noto attore ha vinto. Pensavo tutti che potesse finire così e invece nulla da fare perché proprio in queste ultime ore Amber Heard è tornata a parlare di Depp rilasciando delle dichiarazioni alquanto scioccanti, soprattutto dopo quello che è successo. La donna infatti ha parlato a Today, che altro non è che un programma della NBC molto seguito negli Stati Uniti. Andiamo a vedere insieme che cosa ha dichiarato Amber.

Dichiarazioni shock di Amber Heard: cosa ha detto su Johnny Depp

“Lo amo ancora, assolutamente” ha così detto Amber Heard durante l’intervista per questo show riferendosi proprio al suo ex marito che aveva accusato di violenze. “L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio per cercare di far funzionare un rapporto profondamente incrinato, ma non ci sono riuscita” ha così continuato l’attrice in merito. “Non ho alcun cattivo sentimento o cattiva volontà nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire, ma se hai appena amato qualcuno potrebbe essere facile da capire” ha poi detto la Heard su Johnny Depp.

Amber continua a parlare di Depp, i fan dalla parte dell’attore

Eppure l’opinione pubblica sembra essere abbastanza certa e soprattutto schierata dalla parte del famoso attore che interpreta Jack Sparrow nel film Pirati dei Caraibi. I fan sembrano ormai del tutto convinti dell’innocenza di Depp, a maggior ragione dopo che l’affascinante Johnny è riuscito a vincere la battaglia legale che invece l’ex moglie aveva lanciato contro di lui. Non solo, perché in tanti pensano pure che lei abbia cercato in tutti i modi di manovrare la situazione, diffamandolo sin dal primo momento. E proprio adesso che sono arrivate queste dichiarazioni dalla bocca di Amber Heard sembra proprio che le polemiche su questa ex coppia non siano ancora giunte al termine.