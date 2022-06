Alvaro Morata e Alice Campello: che eleganza per il battesimo dei figli a Venezia

Alvaro Morata e Alice Campello hanno scelto Venezia per il battesimo dei figli, sono tornati nella città che amano così tanto, che 5 anni fa li ha uniti in matrimonio. E’ stata una giornata davvero speciale per Morata e la Campello, ovviamente l’eleganza ha regnato e ancora una volta hanno dato modo a tutti di ammirarli. Il calciatore e l’influencer hanno battezzato i gemelli Alessandro e Leonardo ma anche il piccolo Edoardo, hanno scelto la stessa chiesa del loro matrimonio, continuando nei loro cuori a giurarsi amore eterno. La Campello elegante ma al tempo stesso sensuale nel suo abito sottoveste bianco; anche i suoi bimbi ha voluto vestirli di bianco, per loro il simbolo della purezza, un colore che a volte si dimentica nel giorno nel battesimo esagerando con abitini inutili, eccessivi. Anche Morata era elegante con un completo blu indossato senza cravatta. Tutto perfetto, emozione compresa, anche nei loro sguardi sempre così innamorati.

Le foto del battesimo dei gemelli e del terzo figlio di Alice Campello e Alvaro Morata

E’ sui rispettivi profili social che hanno voluto mostrare un po’ della loro giornata così speciale. Un giorno dedicato ai tre figli, alla famiglia ma cercando di coinvolgere nel modo giusto i fan, i follower che li seguono su Instagram. Gli scatti della cerimonia, quelli nella meravigliosa piazza e poi il momento del pranzo per festeggiare i più grandi che hanno quasi 4 anni e il più piccolo, Edo.

Un ricevimento chic e discreto, senza grandi feste ma solo per pochi intimi. Ovviamente hanno scelto una location perfetta con vista sulla laguna. C’è chi chiede perché la coppia abbia atteso così tanto prima del battesimo, in realtà sono un po’ grandicelli per il primo sacramento. Hanno preferito attendere, semplicemente hanno scelto lo stesso percorso per tutti e tre: Ale, Leo e Edo.