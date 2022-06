Le dichiarazioni d’amore di Alvaro Morata e Alice Campello. Oggi è il loro anniversario di matrimonio

Alice Campello e Alvaro Morata non hanno scelto a caso questo periodo per battezzare i tre figli, come non hanno scelto a caso Venezia. Oggi è il loro anniversario di matrimonio ma sono già due giorni che sui social si scambiano parole d’amore. Innamorati da sempre e oggi che è il loro giorno lo sono ancora di più. Alvaro Morata arrivato a Venezia con la sua famiglia ha subito postato un selfie scrivendo: “Il posto dove ci siamo sposati sempre sarà speciale per noi! Ti amo follemente”. Si sono sposati a Venezia 5 anni fa ed è un continuo di “Ti amo” e non solo in questi giorni. Una famiglia bellissima che ieri ha festeggiato il battesimo di Ale, Leo ed Edo, nella stessa chiesa dove cinque anni fa Alvaro e Alice si sono sposati.

La dedica di Alvaro Morata a sua moglie, le parole di Alice Campello

“5 anni di matrimonio! E ti sceglierei altre 10 milioni di volte! Sei il motore della mia vita è il mio gioiello. Ti amo amore buon anniversario vita mia” non poteva scegliere parole più belle il calciatore che pubblica lo scatto del giorno delle nozze, dopo il sì e con la sua Alice tra le braccia.

Anche la Campello ha scelto una meravigliosa foto del matrimonio. La gioiosa uscita dalla chiesa, senza badare alla perfezione dello scatto ma solo all’emozione di quel momento, lei che urla, lui che ha gli occhi lucidi mentre sorride. “5 anni di matrimonio e ti amo ogni giorno di più, questa sera festeggiamo” più semplice la dedica dell’influencer che però aggiunge che stasera ci sarà da festeggiare. Domani di certo ne sapremo di più di come hanno voluto trascorrere il loro quinto anniversario di nozze.

Tantissimi gli auguri per la coppia, tantissimi i vip che sono innamorati di entrambi. Dopo gli auguri per i tre figli che nonostante siano grandicelli solo adesso hanno ricevuto il battesimo, gli auguri alla coppia.