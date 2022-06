Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti hanno detto sì: il matrimonio dell’ex Miss Italia e il calciatore

Reginetta di bellezza e calciatore sarà anche una delle coppie più classiche nel mondo dello spettacolo ma Gaetano Castrovilli e Rachele Risaliti sono davvero bellissimi insieme. Si sono sposati a Firenze e le foto del loro matrimonio le pubblicano la sposa e molti degli invitati alle nozze. Cerimonia romantica per l’ex Miss Italia e il calciatore, il loro sì nella Chiesa di San Salvatore a Monte a Firenze, poi per il ricevimento hanno scelto una villa storica. Il calciatore della Fiorentina e l’ex Miss Italia sono apparsi molto emozionati, è evidente nei video che girano sui social, poi un po’ alla volta si sono sciolti fino a scatenarsi del tutto durante il party. Balli scatenati e tanta allegria ma sempre con la voglia di vivere una favola.

Gaetano Castrovilli balla per la sua splendida Rachele

Alla fine è lo sposo che si è lasciato andare di più mostrando alla sua Rachele che aveva anche preparato un balletto con le damigelle. La Risaliti meravigliosa nel suo abito bianco che le lasciava scoperte le spalle. Ad attenderla all’altare il suo Gaetano, elegantissimo in smoking nero. Presenti alle nozze di Castrovilli e Risaliti anche alcuni compagni di squadra di Gaetano, tra loro Lorenzo Venuti e Cristiano Biraghi.

Anche loro hanno scelto come wedding planner Enzo Miccio, anche Gaetano e Rachele si sono affidati a lui che sembra in grado di realizzare i sogni di tutti gli sposi. Non sono quindi mancati fiori e candelabri di cristallo. Per concludere il ricevimento e i festeggiamenti ovviamente anche i fuochi d’artificio allo scoccare della mezzanotte. Gli sposi sono poi partiti per la luna di miele, hanno scelto le Maldive, un inizio meraviglioso per la loro vita insieme.