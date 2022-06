Un altro bouquet preso per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli fa il tifo per lei

Bisogna proprio organizzarlo questo matrimonio? Sembrerebbe di si. E’ ancora presto ma le condizioni per pensare alle nozze ci sono tutte, inclusi anche i due bouquet presi ai matrimoni degli altri! E la tradizione dice che chi lo prende, deve sposarsi entro l’anno! Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono pronti al grande passo? Forse aspetteranno un po’ di più di un annetto anche se non hanno escluso di convolare a nozze, pare possa essere tra i loro progetti. Del resto cosa manca a questa coppia? Nulla: sono felici, sono sereni, lavorano, si rispettano, si amano e sono pazzi l’uno dell’altro. Giulia e Pierpaolo sembrano essere realmente un incastro perfetto, una di quelle coppie che ti fa credere all’amore eterno. E poi ridono e scherzano sempre, tanto insieme. Anche ieri, quando Giulia, al matrimonio della sua amica Giorgia Venturini si è lanciata per prendere il bouquet, abbiamo sentito Pierpaolo urlare: “Vai amore come Buffon ai tempi d’oro”. Insomma adesso è tempo di smettere di partecipare ai matrimoni degli altri e pensare al proprio anche perchè ci vorrà molto tempo per realizzare un sogno d’amore perfetto, una magia come crediamo, Giulia e Pier vogliano!

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: estate d’amore per la coppia

Nonostante i tanti impegni, i due cercano di passare insieme più tempo possibile. Giulia ha lasciato Myconos nelle ultime ore per rientrare il prima possibile in Italia e partecipare insieme al suo fidanzato al matrimonio di una amica speciale, Giorgia Venturini appunto che ieri si è sposata. E Pier dopo una serata da dj ha raggiunto la sua fidanzata per essere al suo fianco! Insomma cercano di stare insieme il più possibile, come solo chi si ama davvero, sa fare e vuole fare. E noi auguriamo a Giulia di prendere magari anche altri bouquet ma di iniziare anche a pensare al suo!