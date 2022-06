Cristina Tomasini, l’ex di Francesco Oppini rompe il silenzio sul loro addio

Che fine ha fatto l’amore immenso che provavano Cristina Tomasini e Francesco Oppini? Le storie d’amore finiscono e anche se il figlio di Alba Parietti era sicuro che con lei sarebbe durata per sempre sembra che i due non stiano più insieme. Dicono sia stato Francesco Oppini a mettere fine al loro amore ma non c’è nessuna conferma, anche se è Cristina a rispondere e lo fa sui social, diretta ad un follower interessato alla sua felicità. Con la sua risposta le bella ormai ex nuora di Alba Parietti sembra confermare la fine della lunga relazione, quella che sembrava diretta al matrimonio. “Sei ancora innamorata?” è la domanda dell’utente che ha cercato di essere attento nel porre la domanda ma che voleva una risposta ben precisa.

E’ finita tra Francesco Oppini e Cristina Tomasini?

La risposta di Cristina è prevedibile: “Sì, innamorata della vita”. E’ una riposta che non dice molto ma per i fan della coppia avevano già parlato le foto sui social, quelle in cui non appaiono più insieme e quelle della Tomasini che non sorride più. Il follower non si è accontentato e ha proseguito con una certa sensibilità. La replica di Cristina sembra una ulteriore conferma: “Fortunatamente sono serena e circondata da molti affetti”.

Cosa è successo tra Francesco Oppini e la donna che voleva sposare non lo sa nessuno. Sembrava solo un’indiscrezione e invece sembra sia finito tutto. Entrambi hanno tutelato in ogni modo il loro amore e le loro vite, è quindi probabile che continueranno a non parlarne per evitare che il gossip aggiunga altro. I fan però sono curiosi, Francesco Oppini uscì dalla casa del GF Vip anche per lei, non riusciva più a stare senza la sua Cristina. Cosa è cambiato?

Mentre mamma Alba Parietti vive un nuovo grande amore con Fabio Adami, questa volta è al più giovane della famiglia che manca qualcosa, o forse c’è già?