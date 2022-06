Edoardo Tavassi diviso tra Estefania e Mercedesz: è il naufrago più conteso, tutte pazze del romano

Quando è sbarcato in Honduras, Edoardo Tavassi è stato preso di mira, in modo bonario, per i suoi chili di troppo e per il fatto che le bellissime del reality, non se lo filassero troppo. E così la sua missione era diventata quella di perdere peso, abbronzarsi e dimostrare che anche puntando sulla simpatia, si poteva conquistare una donna. Nel corso della sua avventura sull‘Isola dei famosi 2022 non ha mai nascosto l’interesse verso Estefania che però, ha subito preso un’altra strada, virando verso Roger, con il quale ha avuto una storia, se così possiamo definirla. Poi per Edoardo è arrivata una naufraga con un’altra missione speciale, quella di conquistarlo. Iniziata per gioco, l’amicizia con Mercedesz Henger sembrava essere destinata a diventare qualcosa di diverso ma il fratello di Guendalina, non si è fidato fino in fondo della figlia di Eva e non è successo nulla tra i due, anche se la naufraga a quanto pare, ha iniziato a provare qualcosa per il romano. Poi però, negli ultimi giorni tra Estefania ed Edoardo c’è stato uno strano riavvicinamento e pare che la bella modella, abbia anche cercato un approccio una volta arrivata nel resort, dopo esser stata eliminata dall’Isola. Sarà vero?

Ma vediamo che cosa ha raccontato Edoardo nelle ultime ore.

Edoardo Tavassi parla del rapporto con Mercedsz ed Estefania

Non ancora rientrato in Italia, e con molto tempo da dedicare ai social, Edoardo ha iniziato a rispondere tramite il canale ufficiale dell’Isola, ad alcune domande fatte dai fan del programma di Canale 5. Sulla sua amicizia con la Henger ha spiegato: “Mercedesz certo che mi piace, ma lei è sull’Isola e l’Isola non è la vita reale. La vedrò fuori per capire se mi piace e siamo compatibili. Cioè è ovvio che lì ti piace, stai sull’isola, vediamo fuori, poi vi dirò di sicuro.” Ha ribadito quindi che la vita reale inizia fuori, lontano dalle telecamere…

A proposito della modella argentina invece ha dichiarato: “Se c’era del tenero tra me ed Estefania? Devo rivelare una cosa, a me già piaceva da fuori Estefania. Poi l’ho chiamata Estefalsia perché un po’ di bugie le ha dette. Però mi ha chiesto scusa ed ha ammesso tutto. Quindi sì mi piaceva, è una bella ragazza, però ragazzi non so che dire. Stiamo sull’isola fatemi uscire per capire meglio.” E lunedì sera probabilmente scopriremo se davvero, le notti honduregne, hanno cambiato le carte in tavola dopo l’addio al gioco…