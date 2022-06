Roberto Farnesi, le prime foto al mare con la figlia sono dolcissime

Quanta dolcezza nelle foto di Roberto Farnesi al mare con la figlia e la compagna. Sono tutti e tre a Marina di Pietrasanta e sulla spiaggia l’attore non perde un attimo di tempo nel coccolare la sua bambina. La piccola Mia ha solo 7 mesi e il suo papà è pazzo di lei. Al mare non ha occhi che per le sue due donne ma tra Lucya Belcasto e Mia è la più piccola ad avere bisogno di più attenzioni e Roberto Farnesi la riempie di bacetti e mille coccole. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della famiglia che si rilassa sotto il sole tiepido. Farnesi si divide tra il lavoro sul set, attualmente è impegnato in una fiction, e la famiglia. La sua compagna e la figlia restano in Toscana, è lui a spostarsi di continuo cercando di tornare il più possibile a casa.

Roberto Farnesi sulla spiaggia di Marina di Pietrasanta

L’attore non perde occasione di mostrare i momenti più dolci con la sua bambina, anche sui social non fa mancare gli scatti che i suoi fan attendono per scoprire un po’ di più della sua nuova vita. Ci ha messo un po’ di tempo prima di realizzare il sogno di una famiglia e adesso si gode la meraviglia di avere le sue donne da amare.

Farnesi e la sua giovane compagna per un po’ di tempo hanno voluto proteggere il loro amore, non è stato semplice viverlo in modo completamente sereno perché Roberto è ben più grande della sua Lucya. Lui 52 anni e lei 26 e quando il suocero ha saputo della loro storia non è stato facilissimo fargli comprendere che le intenzioni di Farnesi erano serie. Temeva non solo per la differenza d’età ma anche per la sua professione, poi ha capito che era davvero innamorato di sua figlia e ha ceduto.

Per l’attore resta solo il rimpianto di non essere diventato padre prima, prima che il suo papà andasse via.