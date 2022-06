Alice Campello e Alvaro Morata fanno poker: quarta gravidanza e annuncio social

Hanno festeggiato solo pochi giorni fa l’anniversario del loro matrimonio, Alice Campello e Alvaro Morata ma oggi si parla ancora di loro! E già perchè poche ore fa Alice e Alvaro Morata hanno scelto i social per dare un dolcissimo annuncio. Alice Campello è in dolce attesa: la moglie del calciatore è incinta, alla sua quarta gravidanza! Una dolcissima notizia accolta con grande affetto dai tanti fan della coppia che sono anche fan di una famiglia davvero speciale. Cinque anni fa il matrimonio, il 17 giugno, in occasione del loro anniversario, anche il battesimo dei bambini. E oggi, a pochi giorni di distanza, arriva il dolce annuncio. Alice è incinta e la gioia è grandissima anche per i tre piccoli di casa, che coccolano già il pancione della mamma che inizia a crescere con teneri baci e carezze.

Alice Campello è incinta: l’annuncio è social

Poche parole ma grandissima gioia per questa coppia che ieri, ha annunciato appunto con due bellissime foto sui social, l’arrivo del quarto figlio. Ancora presto per scoprire se sarà il quarto maschietto della famiglia o una femminuccia! “Baby 4 is coming” hano scritto Alice e Alvaro sui social, dando appunto la notizia della quarta gravidanza. Nonostante le tante foto pubblicate in questi giorni dalla coppia, nessuno aveva notato il pancino della bella Alice ma del resto, anche nelle foto scelte per annunciare il lieto evento, si vede ancora pochissimo, probabilmente sarà all’inizio della sua gravidanza.

Tantissimi gli auguri e le congratulazioni ricevuti dal calciator e da sua moglie sui social e la famiglia ha festeggiato poi la bella notizia con un bel film per bambini da vedere tutti insieme sul divano! Dai Ferragnez a Beatrice Valli, sono tutti davvero felicissimi per questa gravidanza, la quarta! Ci uniamo quindi anche noi ai tanti auguri fatti alla coppia!