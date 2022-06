Raimondo Todaro e Francesca Tocca felici in vacanza in Sicilia dopo avere superato tutto

Una storia senza fine ma piena d’amore e passione per Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Li rivedremo di nuovo sullo stesso palco, quello di Amici, in ruoli diversi, mentre in Sicilia sono solo marito e moglie, innamoratissimi dopo avere superato la crisi, la separazione. E’ tra le pagine di Nuovo che troviamo Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ballerini belli, famosi ma per qualche giorno in pausa in Sicilia. Sorrisi, tuffi, tenerezze, sono più complici che mai e sono certi che a loro la scelta di lasciarsi è stata quella giusta per ritrovarsi. “Abbiamo bisogno l’uno dell’altra” è il commento del ballerino. Francesca è più restia nel raccontare di loro. Gli altri hanno sanno già troppo del loro amore, dei problemi che hanno dovuto superare. Entrambi hanno incuriosito con i loro flirt o presunti flirt ma ciò che conta è che oggi sono tornati ad essere famiglia e che la loro vacanza questa estate è tra le più belle.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro in vacanza in Sicilia

“La nuova quotidianità vissuta all’interno del programma di Canale 5, dove tutti e due lavorano, li ha fatti riavvicinare. E l’ex maestro di danza di “Ballando con le stelle” appare di nuovo sereno” scrive Nuovo. “Siamo cresciuti insieme” ha raccontato lui che ha sposato la sexy ballerina nel 2014 ma prima c’era stata la nascita della loro meravigliosa Jasmine, il 23 ottobre del 2013. A farli tornare insieme è stato anche l’amore per la loro bimba: “Anche da separati ci siamo visti ogni giorno per nostra figlia… Jasmine è l’unica persona che non ha mai creduto che ci fossimo separati. E ha capito ben prima di noi che ci eravamo ritrovati”.

La coppia non bada ai pettegoli che parlano di tradimenti, loro sanno bene che non c’è stato nulla dal genere ma non ne parlano, non è affare degli altri. Si amano e sono felici, complici, sereni, rilassati sotto il sole della Sicilia.