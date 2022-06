Mara Venier festeggia da sola l’anniversario di matrimonio: Nicola non c’è

Ben 16 anni di matrimonio per Mara Venier e Nicola Carraro ma la conduttrice oggi festeggia l’anniversario da sola o di certo senza suo marito. Nicola Carraro non c’è, non è a Roma, non è in Italia perché con il caldo che fa e la noia che vivrebbe qui è già da un po’ partito per le sue lunghe vacanze. Il marito di Mara Venier è a Santo Domingo, lì ha una villa che gli regala anni di felicità. “Sono già 16 anni… buon anniversario amore mio” scrive Mara Venier pubblicando una delle foto più belle del loro sì. Grandi risate, il brindisi, il riso che vola come augurio a loro che nonostante tutto e tutti restano una delle coppie più salde. Nicola invece non ha ancora scritto i suoi auguri alla moglie, non ha ancora commentato le dolci parole della sua Mara che invece continua a ripetere che sente la sua mancanza.

Nicola Carraro in pieno relax con il maestro Stefano

Ben distanti ovviamente dall’essere in crisi, non sono loro la coppia che deve preoccuparsi della distanza o di non condividere tutte le settimane della propria vita. Si amano anche per questo, Nicola ha semplicemente capito che Mara Venier senza lavoro e impegni non sa stare. Lei ha compreso da tempo che lui ha bisogno di volare via nel suo paradiso.

Di buon mattino Carraro è già impegnato con il suo amato golf e questa volta con lui c’è anche il maestro Stefano che da anni vediamo accanto a Mara a Domenica In. Festeggiano entrambi il loro 16esimo anniversario di matrimonio, distanti e con la voglia di rivedersi presto, non appena la Venier terminerà tutti gli impegni presi.

Tantissimi gli auguri per la coppia che sui social sta ricevendo foto e video del loro sì. Auguri, buon anniversario Mara e Nicola!