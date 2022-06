Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi ancora una volta insieme ma che legame c’è tra loro?

Che legame c’è tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi? Ancora una volta i paparazzi li hanno fotografati insieme, ma il gossip parla ancora una volta di coppia, di storia d’amore? L’estate è tornata e tornano le loro foto insieme, non è come sembra, anche questa estate dopo tanto tempo non è come appare. In realtà non c’è mai stata una foto che abbia dimostrato che la Corvaglia e Berlusconi sono una coppia. Anche adesso che sono insieme in Versilia non c’è nulla che parli d’amore. E’ la rivista Chi a pubblicare le loro foto insieme, li hanno sorpresi insieme è vero ma tra la gente, sorridenti, anche con i paparazzi. Ed è infatti il settimanale di Alfonso Signorini ad andare oltre e indagare sul rapporto tra Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono famiglia

Non una coppia ma famiglia, così scrive Chi che per la prima volta scava in questo rapporto che da anni incuriosisce molti. “Maddalena è da anni un componente acquisito della famiglia di Paolo Berlusconi – racconta Chi – lei è la migliore amica di Matilda, moglie di Davide (figlio di Paolo) e ha una frequentazione costante con tutta la tribù dell’editore de Il Giornale. È amatissima anche da Luna e Alessia, figlie di Paolo”.

Ma resta ancora il dubbio che siano una coppia, e Chi scrive: “Si vogliono bene da tempo. Sono l’uno la roccia dell’altra… Si sono sostenuti nei momenti di difficoltà e sconforto che in questi ultimi anni hanno dovuto affrontare. Sempre l’uno accanto all’altra. Con discrezione”. Un’amicizia profonda quindi che li vede uniti da anni e che coinvolge ovviamente anche la piccola Jamie, la figlia che Maddalena ha avuto dall’ex marito Stef Burns.

L’ex velina di Striscia la notizia aveva già risposto sull’indiscrezione: “Ho letto che sarei fidanza ma vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che se succederà sarete voi i primi a cui lo dirò”.