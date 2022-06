Mara Venier sommersa dalle rose del marito, poi sbotta per un commento

Ieri Mara Venier e Nicola Carraro hanno festeggiato 16 anni di matrimonio ma hanno brindato a distanza per il loro anniversario. Gli auguri social di Mara Venier a suo marito mentre lei era impegnata con la presentazione dei palinsesti Rai e lui sul campo dal golf per le sue meritate vacanze a Santo Domingo, come sempre. Nicola non ha fatto ugualmente mancare la sua presenza alla sua adorata Mara e infatti le ha invaso casa di rose rosse. Tantissime e meravigliose rose rosse accompagnate da un biglietto: “Auguri Amore mio! Mi dispiace non essere con te, ma ti porto e ti porterò sempre nel mio cuore! Nik”. Dolcissimo Nicola Carraro che resta sempre il primo fan di sua moglie e che ormai da tempo si è rassegnato a vederla lavorare così tanto ma anche tanto felice.

Non dice quante splendide rose rosse le ha inviato suo marito ma di certo non ha i vasi necessari per sistemarle in casa. Alla fine in qualche modo riesce a recuperare i vasi e sistemare i fiori nel salone.

Ieri la Venier per festeggiare un giorno così importante aveva scritto il suo amore e i suoi auguri al marito sui social. Tra i tantissimi complimenti e auguri ricevuti qualcuno ha pensato di rovinare tutto ricordando un vecchio amore della conduttrice: Renzo Arbore. Mara non è rimasta in silenzio, non si è trattenuta perché quel commento era davvero fuori luogo.

“Sono già 16 anni, buon anniversario amore mio” ha scritto Mara Venier pubblicando la foto del giorno delle nozze. Ma ecco che tra tutti i commenti spicca: “Auguri di cuore ma Renzo Arbore resta nel cuore”. Davvero un commento di pessimo gusto che arriva nonostante lei abbia già risposto altre volte. “Sinceramente sotto questo post Arbore non c’entra niente…magari una piccola riflessione ci vorrebbe prima di scrivere ca**ate”.