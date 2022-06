Mara Venier balla in casa con Alberto Matano e ci regala l’allegria

Meravigliosi Mara Venier e Alberto Matano che sui social mostrano il video della loro allegria. Sono a casa della conduttrice a Roma, con i loro collaboratori si stanno preparando per l’evento da condurre insieme, il Premio Biagio Agnes. Tra una scaletta e un intervento da scrivere Mara Venier sceglie un brano ed è ancora una volta Volevamo essere felici di Francesco Gabbani. Mara Venier è una donna senza età, meravigliosa e libera, in tv come a casa sua ed è stata capace di coinvolgere anche Matano. E’ stata lei a illuminare il conduttore e Riccardo sul matrimonio, è stata lei a sposarli e a renderli ancora più felici. L’amicizia che lega Mara Venier e Alberto Matano è speciale e l’allegria che condividono lo è ancora di più perché coinvolge tutti. Sarà l’estate che è arrivata, sarà la canzone di Gabbani che mette tutti di buon umore ma il video della Venier che saltella dentro casa come una ragazzina è una dose di sorrisi necessaria a tutti.

Mara Venier fa gli auguri a Renzo Arbore: “Buon compleanno amore”

Sul suo profilo ha postato un vecchio video e una foto recente, ha fatto gli auguri a Renzo Arbore scrivendo: “Buon compleanno amore”. Ben lontana da chi le dice che è ancora innamorata del suo ex compagno. Ha già risposto una volta, non è innamorata di Arbore ma lo è stata per tanti anni, credeva sarebbe stato il suo amore per sempre, poi è finita e per anni lui non le ha rivolto la parola. Sono tornati amici, sono legati da un affetto profondo e gli auguri nel giorno del compleanno dell’arista sono dolcissimi.

Non piace a tutti Mara Venier e non sempre è perfetta con le sue battute ma senza dubbio ha chiaro il concetto che alla sua età può permettersi di dire e fare molto e anche di insegnare che l’allegria e la felicità non hanno età.