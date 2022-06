Elisabetta Canalis vive con l’ansia, la figlia non va più a scuola

Elisabetta Canalis vive da anni a Los Angeles con la sua famiglia. Sua figlia Skyler non ha frequentato l’ultimo periodo della scuola prima delle vacanze perché la Canalis è terrorizzata. La sua paura è che possa accadere anche nella scuola della sua bambina una strage come l’ultima di maggio in Texas e come tante altre. Elisabetta Canalis racconta le sue paure al settimanale F, parla del pericolo reale per gli studenti, grandi e piccoli. Anche suo marito è preoccupato ma Brian Perri cerca di farla ragionare, pensa che non sia possibile di certo lasciare la figlia a casa, ha 6 anni deve proseguire con la sua formazione e non può avere così tanta paura.

Elisabetta Canalis: “Viviamo con l’ansia e mia figlia non va più a scuola”

Negli Stati Uniti purtroppo le sparatorie nelle scuole sono sempre più numerose e sembra non si riesca a fare molto. Elisabetta Canalis e Brian Perri hanno lasciato a casa la figlia nell’ultimo periodo, dopo l’ultimo drammatico episodio in cui sono morti 19 bambini. Uccisi da uno studente liceale 18enne che è entrato nell’istituto sparando e uccidendo 21 persone.

Skyler Eva frequenta una scuola francese a Los Angeles ma non c’è niente che possa rendere più serena la showgirl sarda che racconta: “Chi vive a Los Angeles ha un’app sul telefono che ti avverte su ciò che succede nei dintorni tuoi o dei tuoi familiari ma questo, a volte, non fa che aumentare l’ansia”.

Dal giorno della strage la Canalis non ha più mandato sua figlia a scuola ma non è possibile continuare così. Dopo le vacanze dovrà prendere una decisione. “Mio marito mi ha detto: ‘Non puoi fare così, a settembre come facciamo?’” ma il suo terrore è del tutto comprensibile. Potrebbe decidere di trasferirsi in Italia? Ma come farebbe Brian con il suo lavoro?