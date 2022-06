Luca Calvani presenta il suo compagno: il coming out con una dichiarazione d’amore

Il coming out di Luca Calvani con una dichiarazione d’amore sui social, è così che l’attore svela al mondo chi gli è accanto da anni. Lui è Alessandro Franchini, imprenditore con cui gestisce un agriturismo a Camaiore, in Toscana. E’ con una serie di foto che Luca Calvani ha accompagnato le parole d’amore per il suo compagno. Sono nel loro agriturismo, seduti guardano lontano e nella stessa direzione, c’è tanta luce ed è quella che l’attore e conduttore vede da quando ha capito che possono essere solo quel “noi” tanto desiderato. “Il tempo si ferma e vedo solo luce” scrive Calvani dichiarando il suo amore non solo ad Alessandro ma a tutti. Ha voglia di gran luce ed il momento è quello giusto, per fortuna i coming out non sorprendono più perché amarsi è l’unica cosa che conta.

Luca Calvani fidanzato da anni con Alessandro

Sono fidanzati e sono soci in affari, sembra stiano insieme da un bel po’ di anni perché aggiunge al suo posto d’amore un numero: 2196 giorni. Immaginiamo quindi siano i giorni che il loro amore ha già vissuto, più o meno 6 anni. Sono felici insieme ma hanno aspettato un bel po’ di tempo prima di rendere partecipi tutti della loro storia d’amore.

La coppia vive a Camaiore, in provincia di Lucca, si occupano insieme del loro agriturismo ma ovviamente Luca continua con i suoi impegni in tv. L’abbiamo visto corteggiatore di Uomini e Donne, poi vincitore all’Isola dei famosi nell’edizione del 2006 quando andava in onda su Rai 2 con Simona Ventura; quindi tra gli attori di Don Matteo, Un posto al sole, Distretto di polizia e tanto altro. Ovviamente anche nello show di Real Time Cortesie per gli ospiti accanto a Roberto Valbuzzi e Csaba dalla Zorza. Auguri alla coppia e al loro amore!