Matrimonio in Toscana per Paola Turci e Francesca Pascale, il sì in gran segreto

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano, matrimonio organizzato in gran segreto per la coppia che sta insieme da due. Evidentemente però il segreto è stato scoperto perché Il Messaggero e Leggo svelano la data delle nozze. Paola Turci e Francesca Pascale diranno sì il 2 luglio, sabato, tra poche ore. In realtà non si sa molto, le protagoniste sperano resti davvero un mistero per molti il dove si celebrerà la loro unione. Sembra certo che sarà in Toscana, nella zona di Montalcino. La prima volta che Francesca e Paola sono state avvistate insieme era su uno yacht nelle coste del Cilento, proprio due anni fa. Avevano scelto una zona poco frequentata da vip e paparazzi ma nonostante questo erano state beccate dal gossip. Non hanno mai voluto parlare molto del loro amore ma non hanno mai nemmeno nascosto di amarsi.

Paola Turci e Francesca Pascale si sposano sabato 2 luglio

Dalle foto in barca pubblicate dal settimanale Oggi fino all’annuncio non ufficiale del loro matrimonio il loro amore è cresciuto al riparo dalla curiosità di tutti e continua ad essere segreto per evitare i riflettori.

Paola Turci non ha bisogno di presentazioni, cantautrice che da sempre emoziona con le sue canzoni, con la sua voce. La Pascale è l’ex compagna di Silvio Berlusconi ed è anche per questo che i pettegolezzi si moltiplicano.

L’indiscrezione sul matrimonio segreto di Francesca e Paola è una vera bomba soprattutto perché la loro vita privata, soprattutto dopo la rottura della Pascale con Berlusconi, è sempre rimasta al riparo da tutti. “Sono libera di amare chi voglio” le uniche parole della cantautrice un anno fa, quando le chiesero di Francesca.