Niente matrimonio per Manila Nazzaro e Lorenzo: l’ex miss spiega perchè dice no

Sembrava cosa fatta e invece a quanto pare, Manila Nazzaro ha deciso di cambiare idea. Nella casa del Grande Fratello VIP 6, parlando con le altre vippone aveva più volte manifestato l’esigenza di una stabilità perfetta con Lorenzo Amoruso parlando della possibilità di diventare marito e moglie. Un matrimonio che sembrava destinato a dover arrivare a stretto giro e invece, stando a quanto l’ex miss Italia ha dichiarato sulla rivista Chi, non ci saranno fiori d’arancio. Nessun matrimonio in vista per lei e Lorenzo Amoruso che hanno costruito, al momento, l’idillio perfetto. Quando Manila e Lorenzo erano andati a Temptation, partecipando al viaggio dei sentimenti, la Nazzaro aveva manifestato la sua volontà di vivere insieme, di avere una casa per la loro famiglia. E dopo quell’esperienza, per i due, i progetti sono andati avanti, è arrivata la casa a Roma ma sono arrivati anche momenti difficili, come l’aborto, che entrambi hanno superato, non senza difficoltà. Oggi quindi per Manila, le prospettive future sono diverse e lo rivela in una intervista per la rivista Chi. «Non mi sposo più, ecco perché».

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: nessun matrimonio per la coppia

«Non ci giriamo intorno. Non è aria», ha rivelato Manila Nazzaro, parlando del matrimonio con Lorenzo Amoruso. L’ex vippona, che nella casa del Grande Fratello VIP 6 aveva più volte parlato di quanto le sarebbe piaciuto sposare il suo Lorenzo, sembra aver cambiato idea. Nella sua intervista spiega: «Non è il momento, ma stiamo bene così. Ho due figli e devo mantenere gli equilibri in modo sereno. Il matrimonio, se verrà, verrà. Non faremo figli. Abbiamo il nostro quadro perfetto. Perché rovinarlo? Certo, se la vita dovesse entrare a gamba tesa, chi sono io per fermare tutto? Chissà».

E’ bene precisare che tra Manila e Lorenzo le cose vanno a gonfie vele. Proprio poche ore fa in occasione del compleanno dell’ex calciatore, la Nazzaro ha fatto al suo compagno una bellissima dedica sui social: “Buon compleanno amore mio… da un like è scattata una vita assieme che sa di amore, pazienza, fiducia, sostegno ma soprattutto famiglia. Grazie per l’uomo incredibile e generoso che sei, non solo per me e i miei bimbi ma per tutti quelli che hanno la fortuna di conoscerti. Ti amooooo.”