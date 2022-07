Alba Parietti festeggia il compleanno a Ibiza col compagno, il commento del figlio

Per Alba Parietti che domani festeggia il suo compleanno il dono più grande è il suo compagno. Stanno insieme da poco tempo ma Fabio Adami le ha cambiato la vita regalandole la felicità. Sono insieme a Ibiza e mai come quest’anno Alba Parietti non vede l’ora di spegnere le candeline. Il suo anno di nascita è il 1961 e addirittura scrive un post annunciando che a mezzanotte compirà gli anni, felice di vivere un momento che in genere provoca un po’ di paure. Alba Parietti parla però del suo anno e parla solo del suo uomo, è l’ennesima dichiarazione d’amore al fidanzato. Sceglie una foto in spiaggia, sono davvero una bellissima coppia, lo scatto è di Azzurra Primavera e subito dopo arriva il commento di Francesco Oppini.

“A mezzanotte compirò gli anni, cosa mi ha insegnato questo anno? Se un uomo ti ama, non si nasconde; l’amore è crudelmente semplice anche nel non avere pudore di esistere, non conosce limitazioni. È fatto di gesti quotidiani, di fatti e certezze, di fiducia, di condivisione, di complicità, di divertimento e di tenerezza” inizia così il lungo post della Parietti.

“Vuole solo renderti felice, perché alla tua felicità corrisponde la sua. Ho spesso elaborato idee con granitico scetticismo. Ma alla fine, bisogna arrendersi anche davanti alle cose belle, non solo davanti alle cose brutte. Ho scritto un libro sul disincantato e ora vivo di magia. Dopo la morte dei miei, ho pensato che nessuno mi avrebbe più fatto sentire così amata. Alle volte ho pensato che la passione non fosse conciliabile con l’amore. Nulla di più falso” è innamorata e amata, felice.

“È bello nella vita lasciarsi andare senza paura di cadere perché hai delle braccia forti che ti sorreggono e che l’uomo che ti ama ti protegge dal mondo oltre che da te stessa. Quando arriva quell’amore che pensavi non esistesse, non avrai nessuno stato di confusione ti arriverà diritto il cuore ogni secondo, ti farà sentire la sua presenza, con fatti, ti darà certezza anche quando è lontano – poi prosegue – Ecco il regalo più bello che questo compleanno poteva fare a me e a chi crede nell’amore. Grazie a chi è felice nel vedermi felice sapendo che ognuno ha diritto ad aspirare alla felicità. Perché noi siamo l’amore che pensiamo di meritarci”.

Un attimo dopo arriva il commento di suo figlio. Francesco Oppini adora il compagno della madre, è chiaro che la vede felice con Fabio Adami. “Bellissimi” scrive e in una sola parola dice tutto.