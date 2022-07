Myrta Merlino in gran forma in bikini e sempre più innamorata di Marco Tardelli

Myrta Merlino adora il mare e si vede, il suo bikini in spiaggia presto diventa un solo pezzo; quando si stende via il reggiseno per prendere più sole possibile. Un’abbronzatura senza segni, è questo il desiderio di tutte le donne in spiaggia e Myrta Merlino è tra loro. Appare in gran forma nel suo bikini verde acqua, appare come sempre molto innamorata del suo Marco. Tardelli ricambia allo stesso modo, con le stesse attenzioni alla compagna con cui fa coppia dal 2017. Una storia d’amore arrivata quando non erano più dei ragazzini ma in spiaggia convinti di essere lontani da tutti, dai soliti occhi indiscreti, Myrta Merlino e Marco Tardelli sembrano davvero dei ragazzini alla prima cotta. E’ la rivista Vero a pubblicare le foto di Myrta e Marco. Li hanno pizzicati a Sabaudia.

Myrta Merlino in bikini al mare e su Vero

Una passeggiata sul bagnasciuga, poi entrano in acqua insieme continuando a parlare di chissà cosa, perché continuano a sorridere, poi si lasciando travolgere dalle onde e dalla passione. La rivista Vero racconta tutto, mostra le foto in spiaggia, anche il momento in cui la Merlino toglie il reggiseno.

La complicità tra loro è sempre evidente, che sia un’intervista in tv, una serata speciale o qualche ora da trascorrere al mare insieme. Sono amici da tanto tempo, si conoscono da ben prima di avere capito che si amavano. E’ nel 2017 che hanno annunciato il fidanzamento ufficiale. Hanno cinque figli avuti da storie d’amore precedenti e di certo possono vantare una meravigliosa famiglia allargata; anche questo li rende così felici e sereni.

Dopo 15 anni di amicizia è arrivata per loro la consapevolezza dell’amore. Un amore maturo e consapevole, così l’ha definito la conduttrice in più occasioni, orgogliosa di parlare di Marco Tardelli e della loro vita insieme.