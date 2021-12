Myrta Merlino per salvare sua madre ha combattuto con unghie e denti

Myrta Merlino a Verissimo ricorda la madre, mamma Annamaria, ed è ancora un dolore forte la sua mancanza. Ne ha parlato nel suo libro, le è servito per superare il lutto, per elaborare un dolore che aveva lasciato lì, perché faceva troppo male. Oggi si rende conto di avere fatto tutto il possibile per lei ma la malattia non le ha lasciato scampo. “Ho combattuto con le unghie e con i denti contro una malattia che non lascia speranza” ha confidato Myrta Merlino spiegando che sua madre aveva la leucemia. Ricorda a tutti di contribuire alla ricerca perché ancora oggi è una malattia che può essere molto veloce. La leucemia che ha colpito la mamma di Myrta Merlino è stata molto veloce. I medici le avevano dato 6 mesi di vita, ne ha vissuti 11 e questo dice tutto sul quanto avesse voglia di vivere e andare avanti.

Myrta Merlino a Verissimo: “Mia madre aveva la leucemia”

“Mia madre era una combattente” ma ciò che oggi fa vivere serena la giornalista e conduttrice è la certezza di avere fatto di tutto per lei, per salvarla. E’ la prima volta che è ospite di Verissimo in coppia con Marco Tardelli, il suo compagno da tantissimi anni. E’ con lui che ha fatto tanti viaggi con la speranza di trovare delle terapie sperimentali per la mamma.

“Se non avessi combattuto così non sarei oggi così serena perché so che ho fatto tutto quello che potevo fare per lei”.

Il dolore e la mancanza restano forti, Myrta Merlino apprezza molto il modo con cui un’attrice ha interpretato il suo libro. E’ un regalo di Verissimo che Silvia Toffanin le ha chiesto di poterle fare. Myrta l’ha accettato perché anche se il dolore resta e non tutto è superato è serena, non poteva fare di più.

