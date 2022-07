Il grazie di Paola Turci dopo il matrimonio, il cambio d’abito e il brano dedicato a Francesca

Se avessero immaginato tanto affetto da parte di tutti Paola Turci e Francesca Pascale forse non avrebbero mai pensato ad un matrimonio da tenere segreto. Si sono sposate ieri e hanno capito subito che i pochi hater non avrebbero rovinato il loro giorno più bello, non solo grazie al loro amore ma anche ai ben più numerosi fan, vip e tantissime persone che le hanno ricoperte d’affetto e di auguri. Forse Paola Turci e Francesca Pascale non avevano nemmeno pensato che dopo il sì avrebbero condiviso sui social alcune foto del matrimonio. Invece, se la Pascale si è lasciata andare ad uno scatto postato dopo il sì commentando che ieri era il giorno più bello della sua vita, Paola Turci oggi ha ringraziato tutti.

Paola Turci il giorno dopo le nozze

“Una marea di gioia e di affetto. Grazie” è il commento della cantautrice accanto a una tenerissima foto con Francesca dopo il sì, prima del ricevimento. Continuano ad arrivare auguri per la coppia, si uniscono anche Nek, Laura Pausini, Mara Venier, Costanza Caracciolo, Gabriella Labate, Ema Stokholma, Giorgia, Alberto Matano, Carlo Conti, Samuele Bersani, Papla Perego, Anna Ferzetti, Nicoletta Romanoff, Fiordaliso, Donatella Rettore, Francesca Barra, Patty Pravo, Rocio Morales, Andrea Delogu, ma solo per citarne alcuni, la lista è lunghissima e si unisce alle tante persone comuni e felici per loro.

Il ricevimento al Castello di Velona solo per pochi invitati, una trentina tra parenti e amici. Cambio d’abito per Paola e Francesca, la prima ha scelto un abito fasciante da sirena e monospalla; Francesca una tuta sexy ma entrambe ancora in bianco.

Durante la serata la Turci ha dedicato a Francesca il brano Tu si na cosa grande, dolcissima. Le emozioni non sono mancate per l’unione di due donne speciali, forse anche un po’ più felici di scoprire che quella marea di gioia e affetto era per loro due.