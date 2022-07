Bellissime ed emozionate, Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto il bianco

Addio matrimonio segreto: le foto di Paola Turci e Francesca Pascale stanno facendo il giro del web. Ci sono anche i video che mostrano la cantautrice e la sua compagna così belle e felici che è impossibile non augurare ad entrambe tutto l’amore possibile e il per sempre che desiderano. Per il loro sì Paola Turci e Francesca Pascale hanno scelto il bianco, non solo gli abiti ma ogni altro dettaglio. Sono arrivate presso il palazzo del Comune di Montalcino a bordo di una Jaguard bianca. La prima a mostrarsi ai presenti è Francesca che sorride emozionata, corre ad abbracciare una persona a lei cara. Bellissima Francesca Pascale con i capelli corti, passo sicuro torna indietro, prende la mano di Paola che è appena scesa dall’auto, più timida ma meravigliosa come sempre. Sono pronte per il rito civile, c’è tanta gente intorno a loro, ci sono gli applausi, gli auguri, entrambe sorridono e ringraziano, un ultimo saluto ai fan e ai curiosi, le attende il sindaco.

Paola Turci e Francesca Pascale, chi ha curato tutti i dettagli del matrimonio?

Abiti da sposa simili, eleganti, perfetti per entrambe. Paola Turci indossa una tuta intera, le spalle scoperte; Francesca Pascale ha indossato anche la giacca. Il bianco è il colore scelto per ogni singolo dettaglio, non solo per gli abiti ma anche per gli addobbi, i fiori, tutto è di un colore candido che emoziona. E’ Francesca ad avere curato tutto, sembra non ci sia stato l’aiuto di nessun wedding planner e che la cantautrice abbia lasciato fare tutto a lei, alla compagna che da qualche anno la rende così felice.

Dopo il sì il ricevimento di cui tutti parlano, con una trentina di invitati tra parenti e amici stretti. Tutti pronti a festeggiare al castello di Velona, una rocca medioevale che domina la Val d’Orcia, un resort di lusso che si blinda per Paola e Francesca.