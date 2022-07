Per Paola Turci e Francesca Pascale matrimonio nel castello e gli auguri di Berlusconi

Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate oggi alle 17 nel Palazzo dei Priori, sede del comune di Montalcino, in Toscana. Doveva essere un matrimonio segreto ma di segreto è rimasto ben poco. Da quando sui social ha iniziato a girare la notizia del matrimonio di Paola Turci e Francesca Pascale sono iniziati anche gli auguri da parte dei fan della cantautrice, dei colleghi, degli amici che non sapevano nulla. Tutti a caccia di notizie e curiosità sulle nozze di Paola e Francesca e in breve tempo si è saputo del Castello di Velona, dei 30 invitati e altro. Ad unire civilmente la cantautrice e la compagna il sindaco Silvio Franceschelli poi il matrimonio in un castello, il ricevimento in una location meravigliosa, dove una camera a notte costa dai 900 ai 6000 euro. Un centro benessere da 1500 mq. Anche lì e non solo al Comune il 2 luglio è segnato in rosso perché non possono esserci altri ospiti oltre alle spose e ai loro invitati.

Il loro desiderio era quello di sposarsi lontane da tutti i curiosi e da chi potesse rovinare tutto. Per Paola e Francesca nessuna voglia di apparire o di essere il simbolo di altre coppie. Semplicemente vivono da più di due anni il loro amore.

A firmare il menù della cena di stasera lo chef Riccardo Bacciottini. Tra gli auguri noti ricevuti quelli di Paolo Berlusconi, fratello di Silvio, che conosce bene Francesca: “Formulo alla Pascale, una persona che per alcuni anni è stata vicina a mio fratello, gli auguri per una vita felice”. Non ripetiamo gli assurdi insulti omofobi mentre Vladimir Luxuria felice per loro due ha però sottolineato: “Mi piacerebbe dire che si sposano, in realtà si uniscono perché in Italia non c’è ancora il matrimonio egualitario”.