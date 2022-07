Sossio Aruta accusato di elemosinare lavoro sui social esplode: “Siete come il letame, mi infangate”

In questo fine settimana, si era molto parlato, soprattutto sui social, dell’appello che Sossio Aruta aveva lanciato con un video postato sulla sua pagina Instagram. L’ex calciatore, aveva scelto di chiedere aiuto via social nella ricerca del lavoro dei suoi sogni. Avendo ormai appeso le scarpette al chiodo, desidererebbe fare l’allenatore, per continuare quindi a fare un lavoro che ama. L’appello che ha lanciato però, oltre ad aver attirato commenti positivi di chi gli augurava solo il meglio, ha fatto anche arrabbiare molta gente che probabilmente, leggendo diversi articoli sul web, ha pensato che Sossio, in generale, stesse cercando un lavoro. Per questo motivo, visto che il calciatore e la sua compagna Ursula Bennardo fanno una bella vita, tra viaggi, cene e shopping, le critiche non sono mancate. Il problema però, come ha fatto notare Sossio a quanto pare, è che le sue parole sono state fraintese. Sossio infatti non ha bisogno di un lavoro, sta solo cercando di realizzare il suo sogno, quello di diventare un allenatore. Per questo, oggi, è esploso sui social, sfogandosi rabbiosamente per quanto accaduto.

Tutta la rabbia di Sossio Aruta sui social

Sossio quindi, questo pomeriggio ha spiegato che liberamente, come si può fare, ha chiesto aiuto per realizzare un sogno: diventare allenatore. “Questo non vuol dire elemosinare o chiedere un lavoro” ha spiegato l’ex protagonista di Uomini e Donne. “Che ignoranti, io sto bene per vostra fortuna” ha continuato il napoletano. Poi commenta dicendo che per l’ennesima volta, un suo pensiero, è stato strumentalizzato. Postando una foto in cui indossa i guantoni ha scritto: “Vorrei incontrarvi uno a uno i un vicolo stretto e senza via d’uscita, siete come il letame”. Ha anche aggiunto che lui continuerà a godersi la vita come fa sempre e a ridere della vita degli altri, gli sfigati.