La felicità di Rocio e Raoul Bova in Calabria, nel luogo dove l’attore è cresciuto

E’ un’estate speciale questa che arriva dopo due anni difficili per tutti, dove anche Raoul Bova e Rocio Morales hanno modificato qualcosa della loro vita. La coppia è in vacanza in Calabria, a Roccella Jonica con le figlie Alma e Luna, con il cagnolino, con voglia di semplicità. Per Raoul Bova era importante tornare in quello che per lui è da sempre un luogo speciale perché è lì che è cresciuto. Qualche giorno insieme in Calabria è servito a Raoul Bova e Rocio Munoz Morales come conferma della loro felicità, della famiglia che hanno creato, voluta quando tutti erano contro loro due. Le dichiarazioni d’amore che si scambiano sono importanti, semplici, vere.

Le dichiarazioni d’amore di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

“Nel luogo in cui sono cresciuto tutto ha un sapore più dolce… La famiglia è la luce, il nascondiglio, la verità” scrive l’attore che lega i ricordi del passato alla protezione e la gioia di avere una famiglia che lo rende felice. Tutti insieme sulla spiaggia, corrono con le loro bimbe. Raoul tiene in braccio la più piccola, Rocio non lascia la mano della primogenita: “Chiedetemi se sono felice” poi risponde da sola: “Sì, sono molto felice”. Anche Rocio adora la Calabria, adesso anche per lei è un luogo speciale e un giorno lo sarà anche per le sue bambine.

Bova è anche papà di due ragazzi già grandi, i figli nati dal matrimonio con Chiara Giordano. E’ sempre presente anche nella loro vita: “Prenderci cura dei nostri figli significa lavorare per un futuro migliore. Questo è il mio primo obiettivo nella vita” è il commento ha uno scatto con entrambi pubblicato una settimana fa. Anche loro sono parte della sua felicità, è ovvio. Non è stato semplice per Chiara Giordano e Raoul Bova risolvere i loro problemi ma da tempo ormai ci sono riusciti, magari un giorno li vedremo tutti insieme, una famiglia allargata bellissima e felice.