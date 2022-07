Luca Argentero e Cristina Marino a Forte dei Marmi, le prime foto con Nina al mare

Luca Argentero e Cristina Marino forse non apprezzeranno le foto pubblicate sulla rivista Nuovo questa settimana. In copertina ci sono anche loro con la figlia Nina Speranza, sono al mare a Forte dei Marmi. Non a caso la coppia ha pubblicato sui rispettivi profili social alcune foto della vacanza, c’è anche la piccola Nina. Più volte Luca Argentero e Cristina Marino hanno spiegato che non desiderano mostrare il volto della bambina, che quando si accorgono della presenza dei paparazzi anticipano l’uscita delle foto pubblicando sui social i loro scatti. Non comprendono la curiosità di tante persone di vedere il volto della loro bambina, cercano di evitare, si mostrano poco ma d’estate si va anche al mare ed ecco che appaiono le foto del super papà, il sexy dottore della tv.

Cristina Marino e Nina Argentero bellissime in bikini

Quanta dolcezza nelle foto pubblicate da Luca Argentero e Cristina Marino ma a dire il vero sono belle anche le foto che mostra Riccardo Signoretti, il direttore di nuovo. Cristina come tante mamme adora abbinare i suoi outfit, bikini compreso, a quelli della sua bimba. Sono davvero bellissime e Luca Argentero non ha occhi che per loro, le sue donne.

“Il suo ruolo preferito? Quello di papà. Luca Argentero (44 anni) adora la figlia Nina Speranza (2) e lo dimostra in questa mini vacanza a Forte dei Marmi, in Versilia. La bimba ama stare in braccio al papà, ma anche sul lettino con la mamma Cristina Marino (31), che fa tanti scatti col cellulare alla principessina di casa” scrive Nuovo.

“Ognuno vede il proprio figlio come una creatura migliore delle altre, ma lei è davvero simpatica”, ha spiegato l’attore che per qualche giorno dimentica il set di Doc-Nelle tue mani per stare con la famiglia che adora. “Argentero sarà presto impegnato con le riprese della terza stagione della serie di Raiuno, nella quale interpreta un medico”.