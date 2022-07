Gerry Scotti con la sua Gabriella sceglie Formentera e una maglietta nera

Per le vacanze Gerry Scotti e la sua compagna hanno scelto Formentera, un mare d’amore e tanto relax. Il conduttore si ricarica in spiaggia tra chiacchiere e pennichella sotto l’ombrellone ma per il bagno sceglie di indossare una maglietta nera, magari per non scottarsi. I paparazzi sono ovunque a Formentera e le foto di Gerry Scotti e Gabriella finiscono sulla rivista Gente. Lui evita di esporsi troppo, sia al sole che alla curiosità delle persone. Gerry Scotti arriva in spiaggia in bermuda e camicia a righe per il bagno indossa una maglia nera. Gabriella Perino in gran forma indossa un bikini rosa. Con loro un gruppetto di amici e il relax è assicurato, l’estate 2022 sembra davvero perfetta dopo due anni complicati.

Gerry Scotti in vacanza a Formentera

Terminato il lavoro e in attesa di un nuovo inizio con la stagione televisiva autunnale Gerry Scotti cerca il riposo, la tranquillità della famiglia e degli amici più cari. A Formentera il gruppetto raggiunge una spiaggia poco affollata, un bagno in tutta tranquillità, il ritmo lento delle vacanze, il vero riposo.

Con loro ci sono anche i figli di una coppia di amici che sguazzano in acqua. Scotti e la Perino, che è architetto e è più giovane di 9 anni stanno insieme da tempo. Nel 2011 è iniziata la loro convivenza ma erano una coppia già da 7 anni. Entrambi con un matrimonio finito alle spalle, si sono conosciuti grazie ai figli, erano compagni di scuola. Gerry Scotti non ha mai parlato molto della sua vita privata, si è lasciato andare solodi recente in veste di nonno regalando sui social qualche scatto ma senza mostrare molto. Al mare a Formentera invece ci pensano i fotografi a mostrare un pizzico della sua vita fuori dalla tv con la sua Gabriella, con i suoi amici.