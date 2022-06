Sconvolge la rivelazione di Gerry Scotti: firmò autografi in obitorio con la madre morta

E’ nel podcast Muschio Selvaggio che Gerry Scotti ha raccontato a Fedez un episodio molto doloroso del giorno in cui sua madre morì. Si può aggiungere dolore a dolore e quello di Gerry Scotti all’obitorio con sua madre morta era immenso ma non tutti hanno saputo rispettarlo. Confida che fu costretto a firmare autografi. Sembra assurdo, è un racconto che sconvolge ma è quella parte di notorietà che in momenti come questi chiunque vorrebbe non esistesse. Come si può chiedere un autografo in un obitorio, davanti al dolore di un figlio per la madre appena morta. Durante l’intervista il conduttore ha raccontato molto della sua vita privata e professionale. Della mancanza dei suoi genitori andati via troppo presto ha confidato la pena per non essere riuscito a ripagarli come avrebbe voluto. Profondo il suo senso di gratitudine nei loro confronti, ancora forte il ricordo degli autografi firmati in obitorio.

Gerry Scotti il caro prezzo della notorietà e la richiesta degli autografi

E’ il famoso rovescio della medaglia ma Gerry Scotti a volte l’ha maledetta la notorietà ed è impossibile dargli torto. Forse c’è più da puntare il dito contro chi non ha alcuna sensibilità e si permette di chiedere un autografo nelle occasioni in cui il silenzio sarebbe l’unica scelta giusta.

“Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno chiesto un autografo. Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… Poi ho guardato mia mamma e ho firmato”.

Fedez sconvolto come tutti ha risposto che lui avrebbe dato una testata. Gerry è d’accordo, forse oggi avrebbe reagito in modo diverso ma è davvero assurdo anche solo immaginarla quella situazione.