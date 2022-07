A pranzo da Caterina Balivo oggi c’è Giusy Buscemi ma è il marito che cucina

Caterina Balivo adora circondarsi di amici, anche oggi lei e Guido Maria Brera avevano ospiti a pranzo ma sono gli ospiti che hanno cucinato il pranzo. Dopo Elena Santarelli, nella villa sul mare in Toscana, ci sono Giusy Buscemi e Jan Michelini. L’attrice ed ex Miss Italia è vicinissima al parto, le mancano pochi giorni per dare alla luce il terzo figlio. Lei e Caterina Balivo sono amiche, lo sono diventate anche grazie al legame tra i loro mariti. Jan è il regista di Diavoli e la lunga collaborazione con Brera li ha portati al pranzo di oggi, tutti insieme con le rispettive famiglie a casa della conduttrice. Come sempre è Caterina Balivo a mostrare la giornata sui social, ovviamene i follower apprezzano.

Cosa hanno cucinato oggi a casa di Caterina Balivo?

Arancia, limone, mandorle, capperi, questi alcuni degli ingredienti nella pasta che ha preparato il regista per tutti. Continua a far saltare la pasta mentre tutti osservano la preparazione del piatto. Caterina Balivo intervista un po’ tutti. Giusy Buscemi non vede l’ora di assaggiare, Guido Maria Brera apprezza il momento ma spiega ai suoi ospiti che gli accenti sono importanti e che sono errori che commettono tutti.

La Balivo è felice, famiglia e amici nella sua casa al mare, ha anche imparato a cucinare, almeno un po’ di più rispetto al passato. Continua a ripetere che adora fare la massaia. E’ tornata in tv con il suo primo nuovo programma ma presto la vedremo anche in Rai con un’altra trasmissione. Il Covid a casa sua non fa più così paura come prima e inoltre ha raggiunto la maturità e la saggezza per potere dire che non le importa di avere tre taglie in più. In realtà sta benissimo, le tre taglie in più sono riferite a quando giovanissima partecipò a Miss Italia. E’ l’estate quasi perfetta.