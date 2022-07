Arriva anche la femminuccia in casa Morata Campello: fiocco rosa dopo tre maschietti

A pochi giorni dalla notizia della quarta gravidanza di Alice Campello, lei e Alvaro Morata hanno deciso di rivelare anche il sesso del nascituro e questa volta, udite udite, arriverà una femminuccia. Dopo tre principini in casa, ecco che si potrà appendere un bel fiocco rosa in famiglia! Proprio ieri, via social, Alice e suo marito hanno condiviso le immagini del gender reveal ( il momento in cui si scopre il sesso del bambino che sta per nascere). Lo hanno fatto scegliendo una cosa molto semplice, una torcia che si è accesa con il fumo del colore del sesso: ed è rosa! “Principessa ti stiamo aspettando!” hanno scritto Alvaro e Alice. Come sempre in questi casi, la cosa fondamentale è la salute del bambino ma i due genitori non avevano mai nascosto anche la voglia di poter abbracciare una femminuccia. E questa volta, è arrivata!

Alice Campello e Alvaro Morata: quarta gravidanza, femminuccia in arrivo

E visto che adesso il sesso del bebè è stato rivelato, a pochissimi giorni dall’annuncio della quarta gravidanza della coppia, per chi ama Alice e Alvaro, inizia il toto nome! Come si chiamerà la bambina? Quale sarà il nome scelto per la piccola che potrebbe nascere poco prima di Natale? E bisognerà anche vedere quale sarà la reazione dei maschietti di casa. Ricordiamo che Alice e Alvaro sono già genitori dei gemelli Leonardo e Alessandro e del piccolo Edoardo . Tutti nomi molto diversi per cui c’è davvero grande curiosità per la scelta del nome della bambina che arriverà nei prossimi mesi.

Ci uniamo alla pioggia di messaggi arrivati alla coppia in queste ore, dopo il loro annuncio social e non vediamo anche noi l’ora di conoscere la piccola di casa. Congratulazioni a tutti !