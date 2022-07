Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che crociera da favola con le figlie

Una emozione dopo l’altra per Giorgia Palmas e Filippo Magnini partiti con le figlie per una vacanza da favola. Da favola davvero perché hanno scelto una crociera Disney. Non è solo l’amore a fare sognare la coppia ma anche l’avventura che stanno vivendo. Giorgia Palmas e Filippo Magnin sono salpati per una crociera che è davvero magica, dove ci sono davvero le principesse e dove il cinema all’aperto, ovviamente tutto Disney, non conosce pause. Piscine ovunque, colori, sorrisi e bambini. Mia forse è ancora troppo piccola ma sta apprezzando la crociera a misura di bimbi. Sofia si diverte con tutti gli scivoli e i tuffi in acqua. Un’avventura in mezzo al mare ma Giorgia Palmas non vede l’ora di arrivare alla meta, è emozionata e lo dice più volte mentre tra le storie di Instagram mostra tutto quello che c’è sulla nave e cosa preferiscono lei e le sue figlie.

Giorgia Palmas in Florida e poi in crociera Disney

Tutti e quattro sono arrivati in Florida e nel resort scelto si sono rilassati, poi hanno preso il largo con la nave. La Palmas ha indossato il suo cerchietto con le orecchie di Minnie, gli occhiali a forma di cuore e non smette di ammirare ogni cosa. La magia delle favole contagia tutti, soprattutto Mia, Sofia e Giorgia. Filippo Magnini fa di tutto per renderle felici e soprattutto si occupa della piccolina. Lui è quello che ovviamente sogna meno perché la realtà che vive è già favolosa.

Anche l’ex nuotatore coinvolge i follower mostrando scivoli e altalena con cui intrattiene Mia. La famiglia si gode questo bellissimo viaggio in mezzo al mare. Stanno per arrivare a destinazione e ovviamente entrambi mostreranno ancora altro.

Ovviamente un bel po’ di pubblicità per la Disney, per la crociera che adesso chissà quanti vorranno fare con i propri bimbi.