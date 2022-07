Ilary Blasi e Francesco Totti si separano?: “Stasera un comunicato congiunto”

Sembra non ci siano più speranze per la coppia, sembra che stasera Ilary Blasi e Francesco Totti annunceranno la separazione. Ma davvero Totti e Ilary Blasi si sono separati, hanno deciso di lasciarsi per sempre? L’anticipazione è di Dagospia, ancora una volta Roberto D’Agostino parla della fine del matrimonio di Ilary e Francesco ma molti pensano non sia vero, lo penseranno fino all’annunciato comunicato. L’attesa è fino a stasera, sapremo se lo scoop di Dagospia è reale o se ancora una volta la conduttrice e l’ex calciatore difenderanno la famiglia, la loro vita. L’anticipazione è di quelle che annunciano una fine attesa da molti ma che altri non avrebbero mai immaginato.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati?

“Stasera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno al popolo italiano con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale” si legge su Dagospia che torna sullo scoop del 21 febbraio scorso, quando già era data per certa la separazione ma arrivarono smentite, video, dichiarazioni e tentativi vari. Tentativi a tratti imbarazzanti ma poi trascorso il tempo la crisi o presunta crisi sembrava rientrata.

Anche il Corriere della Sera aveva scritto che forse erano separati in casa, altri avevano anche dato un nome e un volto ad un’altra donna. A Verissimo Ilary Blasi aveva parlato di complotto organizzato per fare del male alla sua famiglia, ma non è l’unica intervista rilasciata dalla conduttrice de L’Isola dei famosi.

Adesso si attende il comunicato ufficiale, si attende di scoprire se l’indiscrezione lanciata da Dagospia è reale o c’è solo voglia di tanto gossip sotto l’ombrellone. Ilary Blasi e Francesco Totti si sono conosciuti più di 20 anni fa, lei era una Letterina di Passaparola, si incontrarono in un pub e a presentarli fu un amico in comune. Quella sera lei era molto nervosa, le avevano rubato il cellulare, andò via in fretta. Totti era già innamorato, riesce ad avere il suo numero e a marzo del 2002 dopo aver segnato al derby solleva la maglietta, mostra la scritta “6 Unica” e da lì iniziò la favola. Forse adesso è tutto finito. Attendiamo il seguito per la conferma o la smentita.