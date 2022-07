J-Ax testimone al matrimonio del fratello, legge la dedica che emoziona

Lo scorso 23 giugno il fratello di J-Ax ha sposato la sua storica compagna; un matrimonio che ha emozionato l’artista che per gli sposi ha anche preparato un lungo discorso. Una dedica che J-Ax ha voluto condividere anche sui social ma solo adesso, con le emozioni già vissute e il tempo già trascorso. Racconta del legame che ha con suo fratello Grido, ex dei Gemelli Diversi; del legame con la cognata, Jill Nizzotti. J-Ax è il maggiore ma nonostante i sette anni di differenza più volte ha pensato di essere il più piccolo. Testimone di nozze della coppia nata nel 2013 ha ringraziato i genitori per avergli dato un fratello come Luca Paolo, ha ringraziato Jill che per lui è come una sorella.

La dedica di J-Ax al matrimonio del fratello minore

L’augurio del cantante è che gli sposi continuino ad amarsi per sempre come hanno sempre fatto. Ma il racconto inizia da lontano, da quando Luca Paolo aveva 7 anni e Alessandro 14. Erano gli anni ’80 e J-Ax spiega che un pomeriggio al lago dei ragazzini lo prendevano in giro. Il fratello arrivò con il bastone dell’ombrellone pronto a sterminare tutti per proteggerlo. Questo dice tutto del loro legame: “Mio fratello pur essendo il più piccolo mi ha insegnato tante cose”. Racconta della sua calma, che si nota anche nel tempo che ci ha messo per sposarsi. Ringrazia i genitori di Jill per avere accolto la sua famiglia e alla sposa dedica le parole che si dicono ad una sorella. Il grazie ai genitori per avergli dato suo fratello.

“La cosa di cui sono certo è che Grido sia pazzo di Jill e fin dal primo momento in cui li ho visti insieme ho avuto la certezza che un giorno mi sarei trovato qui a fare questo discorso al loro matrimonio” gli auguri più belli per loro che sono già famiglia ma adesso con le nozze c’è qualcosa in più.