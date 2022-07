Nuovo flirt per Eros Ramazzotti? Su Nuovo le foto di una donna misteriosa al mare

Nuovo flirt in corso per Eros Ramazzotti? A giudicare dalle foto pubblicate dalla rivista Nuovo, il cantante sembrerebbe proprio avere una frequentazione con una donna misteriosa. Sul numero in edicola questa settimana, sono state pubblicate le foto della vacanza di Eros in compagnia della sua nuova amica ma l’identità della ragazza che indossa un costume rosso al mare, è ancora sconosciuta.

“Dal palco alla spiaggia con un’amica speciale: si scalda l’estate di Eros Ramazzotti” si legge sulla rivista Nuovo. I due, come mostrano le foto, sembrano essere sicuramente in sintonia ma non c’è una foto che mostra qualcosa di più. Nessun bacio, nessuna coccola speciale che faccia pensare a una relazione amorosa…

Nuovo flirt per Eros Ramazzotti? Le foto sulla rivista Nuovo

Sul numero di Nuovo in edicola questa settimana si legge: ” Il cantante, sempre molto attivo anche alla vigilia dei sessant’anni, fa il pieno di energia a Mykonos, l’isola greca del suo cuore, e si prepara al tour che comincerà a metà settembre. “

E poi si cerca di capire chi sia la donna con il bikini rosso in compagnia del cantante: “A fargli compagnia c’è una signora in rosso – ancora senza nome – che sembra molto in intimità con l’ex marito di Michelle Hunziker e di Marica Pellegrinelli.”

Non solo le sue ex quindi, sulle cover delle riviste di cronaca ma anche Eros, è sempre seguito dai paparazzi! I fotografi però non hanno capito che sia la donna del mistero. E su Nuovo si legge: “ Tenera amicizia, flirt o vero amore? Non è dato saperlo. Di sicuro è un affetto reciproco: lei spalma Eros, poi è lui a proteggere la pelle dell’amica con una generosa dose di crema solare.” Ovviamente nessun commento da parte del cantante che non ama molto che si parli della sua vita privata sulle riviste di cronaca rosa.