Totti e Ilary tarda ad arrivare l’annuncio ma Chi anticipa tutti: le foto che dimostrano tutto i e dettagli della fine

Passate le 19 ancora tutto tace e cresce l’attesa per il comunicato congiunto che Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbero diramare via social questa sera ( a meno che non seguano la vita di Manuel Bortuzzo e si affidino all’Ansa). Un comunicato che dovrebbe annunciare la fine della loro storia d’amore e quel divorzio di cui mesi fa, tutte le principali testate italiane avevano anticipato, raccontando anche molti dettagli che c’erano dietro alla dine del matrimonio. Tradimenti, una nuova relazione per l’ex calciatore, un altro amore nella vita di Ilay. Tutte cose che sia Totti che la Blasi avevano smentito. La conduttrice Mediaset era stata anche ospite di Verissimo dove aveva raccontato che i giornali avevano ordito una sorta di complotto ai danni della coppia, che non era la prima volta che capitava, e che anche in passato, erano riusciti a uscire indenni dopo lo tsunami. Eppure alla smentita di Ilary, non tutti hanno creduto fino in fondo. Sono scomparsi dai social i video giocosi insieme, Francesco e Ilary erano sempre meno presenti nello stesso posto. Insomma tutte cose che hanno lasciato pensare, che quelle voci, tanto voci, non fossero.

Ilary Blasi e Francesco Totti: è il giorno dell’addio?

Oggi nuovamente Dagospia ha lanciato la bomba: alle 19 il comunicato stampa con l’annuncio del divorzio. E forse chissà, anche con qualche parola sui motivi di questa separazione. Secondo The Pipol, tutto sarebbe iniziato dopo la morte del padre di Francesco Totti. Per un dolore troppo grande, il calciatore, ha cercato un affetto diverso, trovandolo a quanto pare, in una ragazza che era stata paparazzata con lui diverse volte, anche se le foto, va detto, non sono mai arrivate sui giornali.

Dalla rivista Chi tutti i dettagli di questo addio

Sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana, saranno pubblicate le foto di Totti. L’ex calciatore è stato a casa di Noemi dalle 20 e 30 alle 2 e 30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una Smart. Il Capitano si è recato a casa della donna, lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda. Le voci sulla crisi della coppia Totti-Blasi si susseguono dall’inizio dell’anno e si è parlato di nuove relazioni da entrambe le parti, anche se sempre smentite per proteggere la famiglia. Totti e Noemi sono stati visti più volte al ristorante Isola del pescatore a Santa Severa. Poi allo stadio. E ancora a Monte Carlo e a Tirana insieme.

Il settimanale Chi ricostruisce in modo dettagliato la separazione tra Totti e Ilary Blasi. Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie. Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre “L’isola dei famosi”. Così quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli.