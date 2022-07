Simona Ventura: “Totti è stato molto carino con me, Ilary non tanto”

Simona Ventura non ha atteso molto prima di commentare la notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Questa volta è ufficiale, ieri sera l’ex coppia ha confermato tutto, questa volta Simona Ventura può commentare senza timore di essere smentita né rimproverata. Ricordiamo che quando qualche mese iniziò a girare la notizia dell’addio tra la conduttrice de L’Isola dei famosi e l’ex calciatore, la Ventura si precipitò a dare buoni consigli sui social. Dalla sua esperienza con Stefano Bettarini cercò di far capire che era giusto parlarne, che avrebbero trovato il modo di procedere insieme con un certo equilibrio. Ilary Blasi non mandò giù quel post pubblicato sui social, tuonò che Simona non era certo una sua amica. Oggi il nuovo commento.

Simona Ventura torna su Ilary e Totti

Da febbraio è passato qualche mese a Il Mattino Simona Ventura commenta che è dispiaciuta si siano lasciati davvero ma ricordando il primo post, quello di febbraio ha commentato: “Francesco è stato molto carino con me dopo quel post. Ilary non tanto, ma posso capirlo”.

Sa che la separazione porta problemi in famiglia soprattutto se ci sono figli: “Il fatto di avere cercato una strada per non fare soffrire i figli è lodevole. Comunicarlo è molto utile perché blocca subito le terze, quarte e quinte chiavi di lettura. E’ un atto di responsabilità”.

Poi la risposta sul perché Francesco Totti e Ilary Blasi insieme facevano sognare: “Perché stavano insieme da tanto e poi lui è il re di roma. Un calciatore che ha fatto scelte incredibili al punto di vista del lavoro. Lui è una bandiera… hanno sempre dato l’idea di essere molto solidi. Non so perché sia finita ma erano bellissimi”.

E’ sciura che insieme tuteleranno i loro figli che saranno buoni genitori anche se non più in coppia ma che anche loro continueranno a volersi bene.