Alessandro e Pinuccia insieme al concerto di Vasco: la dama di Vigevano non perde il broncio

Uomini e Donne tornerà in onda a settembre, tra un mesetto inizieranno a circolare in rete le tante anticipazioni sulla prossima edizione del programma ma nel frattempo, ci pensa la redazione di Maria de Filippi a regalarci qualche chicca per non perdere il ritmo! Qualche giorno fa sui social erano circolate le foto di Pinuccia e Alessandro insieme al concerto di Vasco Rossi. Ricorderete che Alessandro è un grande fan di Vasco Rossi e che il cantante aveva mandato dei biglietti al cavaliere, dopo aver saputo della sua passione! Alessandro aveva deciso che avrebbe partecipato al concerto insieme a Pinuccia, la dama conosciuta nel programma e così è stato. Su Witty infatti, sono disponibili le immagini che mostrano Alessandro e la dama insieme al concerto di Vasco Rossi e ovviamente sui social non è mancata l’ironia per l’atteggiamento mostrato dalla signora di Vigevano. Ormai Pinuccia è nota per la sua proverbiale allegria, e infatti anche stavolta, non ha lasciato a casa il “broncio” che ha sempre sfoderato nell’ultima edizione di Uomini e Donne, anche se ci saremmo immaginati un atteggiamento diverso per un concerto. Di tutt’altro stile Alessandro, felicissimo per la possibilità di vedere così da vicino il suo idolo. Per i due infatti posto in platea riservato. Elegantissimi entrambi, Alessandro con il suo completo e un bel papillon e Pinuccia con un abito da sera blu, si sono goduti lo spettacolo. Per il cavaliere di Uomini e Donne è arrivato anche un graditissimo regalo da parte di Vasco Rossi. Ha infatti ricevuto un cappello con tanto di autografo e non poteva essere più felice!

Alessandro e Pinuccia felicissimi al concerto di Vasco Rossi…Si fa per dire!

Vi lasciamo a un piccolo estratto pubblicato sui social che mostra alcuni dei magici momenti di Alessandro e Pinuccia insieme al concerto di Vasco Rossi