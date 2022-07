Il matrimonio Valentina Pace a Villa Pocci, un sogno realizzato a metà

Valentina Pace ha sposato Stefano Moruzzi, per loro un matrimonio pieno d’amore e romanticismo dopo 7 anni insieme e la nascita della piccola Matilde nata nel 2019. L’attrice di Un posto al sole, nel ruolo di Elena Giordano, è anche mamma della bellissima Alice, nata da una storia d’amore precedente. Valentina Pace si chiede se suo marito la bacerà come il giorno del matrimonio per i prossimi 50 anni. E’ infatti l’amore che gli sposi esprimevano in ogni gesto, bacio, parola e con gli sguardi, che ha fatto sognare gli invitati e continua a commuovere Valentina Pace. Nozze con rito civile ma Valentina Pace non ha rinunciato all’abito da sposa bianco, stile principessa, un sogno da realizzare in una cornice favolosa.

Le figlie di Valentina Pace damigelle al matrimonio della mamma

Una romantica cornice e il sì con rito civile. Il desiderio di Valentina Pace e Stefano Moruzzi era quello di sposarsi in chiesa ma non è stato possibile. Il covid ha rallentato tutto, anche i preparativi per il rito religioso, così il sì davanti a Dio slitta ma intanto gli sposi si sono goduti la festa con amici e parenti, ovviamente anche i colleghi di Un posto al sole. Valentina ha posato con gli attori dando vita a quella che sembrava una nuova puntata della soap, ma questa volta è la realtà. Nina Soldano, Samanta Piccinetti e Michelangelo Tommaso i più legati alla Pace. Emozionata l’attrice ha ringraziato tutti pubblicando alcune foto subito dopo la cerimonia. Nessun cambiato d’abito, un solo abito da sposa contro i tre di tantissime vip che negli ultimi anni hanno detto sì tra mille preparativi. Ha scelto Dream Sposa Atelier.

Bellissimi e innamoratissimi gli sposi, meravigliosa Valentina Pace che per il loro giorno più bello hanno scelto Villa Pocci che si affaccia sul lago Albano.