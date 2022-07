Lino Banfi guarito dal Covid, come sta Lucia?

Lino Banfi sta benissimo, lo racconta l’Ansa confermando che ha sconfitto il Covid, che è risultato negativo. E’ tutto passato per lui che ha avuto un po’ di tosse mentre sua moglie Lucia sembra non abbiamo avuto alcun sintomo. Lino Banfi non ha aggiunto se anche lei è negativa ma di certo procede tutto bene, l’attore è sereno e scherza come sempre, anche se spesso i suoi occhi diventano lucidi perché non si aspettava di viverla così questa età. L’attore pugliese e sua moglie sono nel cuore di tutti così come le parole della coppia, vorrebbero, ovviamente il più tardi possibile, chiudere gli occhi insieme, andare via insieme perché nessuno dei due potrebbe resistere senza l’altro. Stanno insieme da sempre, si amano da sempre ma Lucia è malata e ha paura di poter dimenticare tutto.

Lino Banfi in vacanza con la moglie ma con il Covid

Stanno trascorrendo qualche giorno di vacanza a Termoli e lui desidera mettere a tacere le voci che qualcuno ha fatto girare sulla sua condizione di salute: “Hanno esagerato – ha detto intervistato da Telemolise – alcuni miei amici addirittura pensavano che fossi in terapia intensiva. Non so più quali scongiuri fare”.

Torna la sua voglia di scherzare: “Da poco mi è accaduta questa cosa. Io che sono sempre stato negativo come carattere nella vita per una volta volevo continuare a esserlo e invece il covid mi ha fregato. Non me lo aspettavo”.

Da un po’ di tempo ha scoperto il Molise, gli piace, lì ritrova serenità e tranquillità: “Mi piace stare qui, sono venuto anche altre volte sempre d’estate, in giorni vicini al mio compleanno. Questa regione per me è stata una grande scoperta”. Lino Banfi e Lucia Lagrasta stanno bene, hanno avuto solo una forma lieve e adesso possono godersi le vacanze estive, insieme, sereni.