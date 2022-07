Luca Argentero e Cristina Marino dall’orto di casa alla piscina, con Nina la vita è perfetta

Luca Argentero e Cristina Marino hanno creato il loro mondo perfetto realizzando anche il desiderio dell’orto da coltivare, la loro piccola Nina che cresce apprezzando le cose semplici, una piscina che in estate è un incantevole ufficio. Una serie di immagini pubblicate da Cristina Marino mostrano un po’ della loro vita, non è un film è la realtà e l’attrice e imprenditrice scrive: “L’amore, la cura, la passione, la condivisione”. Lei e la dolcissima Nina Speranza sono impegnate in una piccola raccolta nell’orto di casa, di buon mattino per scegliere i prodotti giusti per il pranzo. C’è anche Luca Argentero, tocca poi a lui dare il cambio nella raccolta e Nina è sempre lì, gioca e impara. Immagini piene d’amore e di serenità. Arriva il momento del pranzo e dal basilico fresco appena raccolto ovviamente un bel pesto. La figlia di Luca Argentero e Cristina Marino ha apprezzato il primo piatto con gran soddisfazione della mamma.

Cristina Marino e il suo office in piscina

Quanta sana invidia in quell’ufficio all’aria aperta a bordo piscina, ed è sempre a casa di Luca e Cristina. L’imprenditrice lavora in piena tranquillità, sembra una vacanza ma è la vita di tutti i giorni, quando entrambi sono a casa lontani dai set o da altri appuntamenti di lavoro.

La Marino si diverte anche a rispondere ad alcuni commenti. Lei che nell’orto di casa ci va con il bikini legge un follower che scrive: “Anche mia zia in campagna cappellino e perizoma… uguale uguale” è un commento che fa sorridere perché l’abbiamo notato tutti il look per niente studiato da Cristina. Lei risponde divertita: “La prossima volta mi metto il cappotto”.

Pur non mostrando mai il volto della figlia Cristina e Luca svelano che incanto è la loro vita, altri fanno scelte diverse, ognuno difende le proprie.