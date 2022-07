Luxuria racconta di Ilary Blasi, del suo atteggiamento durante L’Isola dei famosi

Tra le persone che hanno vissuto e osservato Ilary Blasi negli ultimi mesi, durante la separazione da Totti, c’è Vladimir Luxuria. L’opinionista de L’Isola dei famosi racconta come si è comportata Ilary Blasi dietro le quinte, durante il lavoro, con i colleghi, con la squadra. Mentre a casa e nella sua famiglia vivevano la separazione tra lei e Francesco Totti la conduttrice non ha mai fatto pesare agli altri i suoi problemi. Si è sempre presentata allegra e vivace. Luxuria confida che la Blasi è una tosta che sa come affrontare quello che sta accadendo. Molti hanno pensato che sia dimagrita tanto proprio a causa dei problemi in famiglia, Ilary ha spiegato che ha cambiato tipo di allenamento. Adesso resta in silenzio ma la verità è che l’ha sempre fatto.

Vladimir Luxuria parla di Francesco Totti e Ilary Blasi

Era ovvio che i suoi collaboratori fossero a conoscenza di più informazioni sull’ex coppia durante l’Isola dei famosi ma tutti hanno mantenuto il silenzio. Lo stesso silenzio che ruota adesso intorno alla presunta nuova compagna di Totti mentre altri farebbero davvero meglio a tacere.

“Sono due persone molto intelligenti”, ha spiegato Vladimir a Torino Cronaca Oggi riferendosi a Francesco e Ilary.

“Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace – ha aggiunto – Lei è una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”. Luxuria non è l’unica a mettere a tacere tante persone evitando di raccontare dettagli, anche la sorella della conduttrice continua a zittire chi commenta senza sapere, chi tira fuori solo cattiverie.

“Tua sorella è stata mantenuta per 20 anni e di pende una mega villa e il mantenimento, volate basso che è meglio famiglia Blasi” purtroppo sui social si leggono anche commenti di così basso livello e Melory è pronta a rispondere a tutti.