Gianni Morandi in spiaggia con Anna ma anche pronto a festeggiare una data importante

Paparazzati dalla rivista Chi Gianni Morandi e sua moglie Anna sono in spiaggia. Lui legge il giornale, le buone abitudini non devono mancare, continua ad essere l’eterno ragazzo ma è anche l’artista e l’uomo che ha superato di recente un brutto momento. Si avvicina per Gianni Morandi una data molto importante ma intanto lui scala di nuovo le vette e si rilassa a Marina Romea, a un’ora da Bologna. Il 15 luglio è uscito il suo nuovo singolo estivo “La Ola”, il terzo scritto per lui da Jovanotti. Quest’anno celebra i 60 anni di carriera, li festeggerà a dicembre su Rai 1 con un one man show, Go Gianni Go.

Gianni Morandi: “Non sono ancora del tutto autonomo”

L’incidente non è ancora un ricordo lontano, Morandi al settimanale Oggi spiega: “Sto guarendo, ma non sono ancora del tutto autonomo. Faccio fatica ad alzarmi, non riesco ad appoggiarla” ma non si nota davvero. A giudicare dalla sua vitalità sul palco sembra sia tutto passato ma è la sua forza e quella che gli hanno dato Anna e gli amici come Jovanotti. Di Lorenzo dice: “Mi riconosco in lui, siamo positivi, ci piace stare con la gente. Sul palco basta uno sguardo per capirci”.

Lo vedremo accanto ad Amadeus nel prossimo festival di Sanremo e di questi 60 lunghi anni di carriera confida che gli hanno insegnato a non abbattersi mai: “ma andare sempre avanti, inventarsi qualcosa. La vita ti toglie tanto. La scomparsa di Lucio mi ha colpito tantissimo, eravamo cresciuti insieme. Tanti dolori, tante gioie, ora vivere questa avventura con Jovanotti è bellissimo. Io non sono mai stato il più bravo. Tanta gente cantava meglio di me, scriveva meglio di me, stava sul palco meglio di me e non ha avuto quello ho avuto io. Sono nato con la camicia”.