Manuel e le principesse Selassiè al concerto di Ultimo: vicini ma lontani

E’ stata sicuramente una serata magica per le oltre 70 mila persone presenti ieri al Circo Massimo a Roma, per il concerto di Ultimo, nella sua città. Una notte magica attesa da oltre due anni per tutti i fan del cantante e tra questi, c’è anche Manuel Bortuzzo che nella casa del Grande Fratello VIP non ha mai nascosto il suo grande amore per il cantautore romano, per i suoi testi, per la sua storia. Ma il Bortuzzo non era il solo a essere presente al concerto di Ultimo. Come mostrano infatti anche le storie delle principesse Selassiè sui social, Clarissa, Lulù e Jessica, erano ieri al Circo Massimo, per assistere al concerto. E come spesso capita quando ci sono le tre principesse di mezzo, le polemiche non sono mancate. Sui social infatti, si è diffusa la voce secondo la quale le principesse, arrivate al botteghino, non avrebbero ricevuto subito i loro accrediti tanto che la situazione si era fatta complicata. Tutte voci che Clarissa ha smentito, facendo capire che per l’ennesima volta, si stavano raccontando menzogne sul conto delle sue sorelle e su di lei…

Le principesse Selassiè e Manuel Bortuzzo al concerto di Ultimo

Tornando invece a Manuel e a Lulù, per la principesse questa serata deve esser stata magica ma anche piena di nostalgia visto che nella casa lei e il Bortuzzo fantasticavano di andare insieme al concerto del cantante romano. Purtroppo poi la storia è finita, o forse non è mai iniziata e stanno vivendo in modo diverso quindi questi venti che nella casa, pensavano di potersi godere come coppia. Erano molto vicini ieri Manuel e Lulù, la lontani. Perchè a quanto pare, come del resto il Bortuzzo ha sempre ribadito, non c’è mai stata la possibilità di pensare che qualcosa potesse tornare al posto giusto.