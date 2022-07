Samantha De Grenet, il figlio parte per la prima volta da solo: “Il vuoto che abbiamo sentito io e mio marito”

C’è sempre una prima volta, quella del distacco, e per Samantha De Grenet accompagnare suo figlio all’aeroporto e tornare a casa senza di lui non è stato semplice. Samantha De Grenet lo racconta sui social spiegando che per lei e suo marito è stato come avere il vuoto dentro. Brando ha quasi 17 anni ed è la prima volta che parte da solo, lontano da casa per 15 giorni. E’ una vacanza studio ma è la prima vacanza senza i genitori, da solo. Samantha e Luca hanno accompagnato il figlio all’aeroporto di Fiumicino e poi sono tornati a casa da soli, tristi. Immagina sia una sensazione che prima o poi provano tutti i papà e tutte le mamme e infatti a conferma le rispondono in tanti.

Samantha De Grenet il figlio per la prima volta lontano da casa

“Oggi per me è una “prima volta” come lo è per mio marito e soprattutto per mio figlio. Brando parte per una vacanza studio all’ estero per due settimane e chi è genitore mi comprenderà molto bene Luca ed io siamo stati invasi da mille emozioni diverse”.

E’ felice per suo figlio ma è ovviamente preoccupata. “Da una parte la felicità di far vivere a Brando un’esperienza incredibilmente ricca di tante cose e che gli faccia muovere i suoi primi passi nel mondo in solitaria, dall’ altra il vuoto che abbiamo sentito mio marito ed io risaliti una volta in macchina”. Infatti, conclude: “La verità è che entrambi ci sforziamo di essere moderni e siamo assolutamente consapevoli dell’ importanza di staccare il cordone ombelicale e di lasciarlo libero di spiccare il volo, ma la verità invece è che lo vorremmo solo vicino”.

La foto in aeroporto racconta quel momento, è il momento di salutarsi, Brando deve prendere il suo primo aereo da solo.