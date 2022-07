Stefano mostra come dorme Belen: la posizione per drenare le gambe

Dopo la vacanza in barca di Belen e Stefano a Ponza lei è già tornata alle registrazioni di Tu si que vales. Come sempre bellissima perché Belen Rodriguez è nata già bella ma non nasconde i sacrifici e i segreti di bellezza dietro un corpo come il suo. E’ Stefano a scattare le foto di Belen mentre dorme ma è lei a pubblicare gli scatti rivelando la tecnica di drenaggio che utilizza quando sta a letto. “Tecnica di drenaggio!!! Io non lo so, ma uno può dormire così??” scrive la showgirl commentando la sua posizione a riposo. E’ distesa sul letto, a pancia sotto, con le gambe piegate verso l’alto. Funziona davvero? Chissà quante donne adesso proveranno a dormire nella stessa posizione di Belen.

Belen e i suoi segreti di bellezza

Segreti che svela perché tante volte sul suo profilo Instagram ha mostrato i massaggi per drenare le gambe, per sgonfiare la pancia, per rilassare il volto, adesso anche come dorme. Magari lo fa solo in vista di un lavoro, di uno shooting, di una registrazione. Quindi, anche Belen ha bisogno di drenare ed è una gran scoperta per chi pensa che lei la sera non ha mai la sensazione di avere le gambe gonfie o un lieve gonfiore sulla pancia, il bisogno di rilassarsi, di eliminare un minuscolo punto di cellulite.

Non è tutto, Belen si scioglie del tutto, dopo avere postato la foto del bacio con Stefano De Martino tra le storie di Instagram sceglie di farla diventare uno dei post che non eliminerà mai. Poi aggiunge un faccino che si sta sciogliendo, e non per il caldo ma per l’amore che finalmente questa volta sembra tornato davvero e per sempre. Non a caso tra i commenti arrivati in pochi minuti tutti chiedono di non lascarsi più, tutti sono felici per loro.