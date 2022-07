Cristiana Capotondi a 42 anni è incinta del primo figlio?

E’ sulla copertina di Diva e Donna che appare la notizia di Cristiana Capotondi incinta del primo figlio, un annuncio dolcissimo ma non ancora ufficiale. Il gossip annuncia che Cristiana Capotondi diventa mamma a 42 anni, è in attesa del primo figlio dal compagno Andrea Pezzi. La coppia è legata dal 2006 e la rivista in edicola questa settimana parla di dolce attesa. Non c’è un pancino evidente, non c’è una dichiarazione di Cristiana Capotondi, quindi restiamo in attesa di scoprire se è tutto vero, se la coppia confermerà la dolce attesa o dovrà smentire. In questi anni più volte Cristiana ha dovuto rispondere sempre alla stessa domanda, quella sull’essere mamma, desideri e altro. Al Corriere della Sera aveva confidato il suo punto di vista sulla maternità.

Cristiana Capotondi mamma a 42 anni?

“Molti ritengono che il compimento dell’esistenza sia nei figli e lo proiettano sugli altri, trasferiscono questo senso di urgenza… Come lo vivo? Ho ancora un’età tale per cui è un argomento aperto. L’istinto materno è un modo femminile di amare che prescinde dall’essere madri”.

L’attrice e Andrea Pezzi stanno insieme da molti anni e più volte hanno confidato qualcosina sul loro rapporto ma senza mai aggiungere troppo. Sempre in passato è stata lei a confessare che per un po’ non avrebbero avuto rapporti, evidentemente non è più così.

E’ stata legata a Nicolas Vaporidis, vincitore dell’ultima edizione de L’Isola dei famosi, protagonista indimenticabile di Notte prima degli esami, ma la loro è una storia vecchia, oggi forse c’è voglia di famiglia per Andrea e Cristiana. Sui social entrambi restano in silenzio, da sempre così riservati. Stanno trascorrendo dei giorni di vacanza isolati da tutti, nel casale che si trova nella campagna senese, è lì che vivono. I fan già sognano di vedere Cristiana con il suo bebè, la dolcezza e la bellezza di sempre.