Francesca Pascale e Paola Turci a Ballando con le stelle 2022? Dai social la risposta

In questi giorni Milly Carlucci è a lavoro per chiudere il cast della prossima edizione di Ballando con le stelle che a quanto pare, sarà davvero ricchissimo di volti noti. Nelle ultime ore erano circolati due nomi: quello di Francesca Pascale e Paola Turci. Le due donne, che si sono unite di recente con l’unione civile, sembravano essere candidate ideali per il programma di Rai 1 ma a quanto pare, le indiscrezioni trapelate, non corrispondevano al vero. Paola e Francesca si godono i primi giorni da neo spose senza pensare troppo a quello che sarà e a quanto pare nel loro imminente futuro, non c’è il programma di Milly Carlucci.

Francesca Pascale dice no a Ballando con le stelle

Dalla pagina instagram di Francesca Pascale, poche ore fa è arrivato il commento alla notizia . Niente Ballando con le stelle per l’ex di Berlusconi che ha etichettato come “fake” le news che la volevano appunto al fianco di uno dei maestri di Ballando con le stelle pronta per la nuova edizione del programma di Rai 1. I nomi di Francesca e di Paola Turci ( che in passato ha partecipato a un talent si Amici, ma come insegnante) erano circolati proprio dopo la grande ondata di affetto che entrambe avevano ricevuto in occasione delle nozze. Le due signore hanno più volte ribadito che vogliono comunque continuare a godersi il loro amore lontano dalla ribalta, lontano dai riflettori e forse un reality non è proprio il posto migliore per invocare privacy.

Era stata la stessa Milly Carlucci e ipotizzare la presenza di Francesca Pascale sulla pista di Ballando. In una intervista al Messaggero aveva detto: “Ci abbiamo sicuramente pensato. Noi per fare le scelte giuste seguiamo anche la cronaca, ovvio. ” E ancora: “E poi conosco bene Francesca, anche perché in passato avrei voluto fare delle cose con lei, ma poi non ci siamo mai riusciti. Adesso dobbiamo solo aspettare, si sono appena sposate. Di sicuro le voglio almeno come ospiti di una puntata“.